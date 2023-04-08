İyi Partili Aytun Çıray'dan itiraf gibi açıklama: "Baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için..."
İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından feragat ettiğini açıkladı. Çıray, açıklamasında İyi Parti'nin baraj altında kaldığını belirtti.
İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından feragat ettiğini açıkladı. Çıray, açıklamasında İyi Parti'nin baraj altında kaldığını belirtti.
Çıray şu ifadeleri kullandı:
- 14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.
14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023
İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..
Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.
Yaşasın Atatürk!
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