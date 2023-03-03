İyi Partili Koray Aydın'dan o sözlere yalanlama

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Meral Akşener'in Altılı Masa’ya ilişkin açıklamalarının ardından "Masadan kalkma gibi bir durum yok" diye bir söz sarf etmediğini açıkladı.

İyi Partili Koray Aydın'dan o sözlere yalanlama
İyi Partili Koray Aydın'dan o sözlere yalanlama / Ankara / 2023
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Edinilen bilgiye göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya ilşkin açıklamlarının ardından "İyi Parti masadan çekildi mi?" sorusuna Koray Aydın "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı." dediği iddia edilmişti.

Koray Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri yalanlarken "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in basın açıklaması sonrasında yorum soran gazetecilere; "masadan kalkmadık" şeklinde bir açıklamam olmamıştır. Tam tersine sorulara ısrarla; "Genel Başkanımızı dinlediniz, ne dediyse o" şeklinde cevap verdim. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

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