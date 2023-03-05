İyi Partili Paçacı'dan Ersan Şen açıklaması: "Sadece televizyonda izledik"

İyi Parti Altılı Masa'dan ayrıldı. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı. İki belediye başkanının Akşener'in çağrısını kabul etmemeleri sonrası İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kimin olacağı tartışılmaya devam ediyor. İsmi geçenlerden biri de Ersan Şen.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, o isimle ilgili konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paçacı, Ersan Şen'in cumhurbaşkanı adaylığı için, "Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Paçacı gazetecilere ayrıca, "Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı" diye yanıt verdi.