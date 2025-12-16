İYİ Parti’li vekilden Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in açıklamaları dikkat çekti.

Partisi adına söz alan Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim” diyerek teşekkür etti.

Çirkin, Bakan Kurum’un Hatay’la ilgili çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“ZAMAN ZAMAN BU TEŞEKKÜRLERİMİZ YANLIŞ ANLAŞILIYOR.”

“Hatay’la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay’a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz.”

Meclis kürsüsünden yapılan bu açıklamalar, bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.