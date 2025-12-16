İYİ Parti’li vekilden Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İYİ Parti’li vekilden Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür
Yayınlanma:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in açıklamaları dikkat çekti.

Partisi adına söz alan Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim” diyerek teşekkür etti.

Çirkin, Bakan Kurum’un Hatay’la ilgili çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“ZAMAN ZAMAN BU TEŞEKKÜRLERİMİZ YANLIŞ ANLAŞILIYOR.”

“Hatay’la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay’a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz.”

Meclis kürsüsünden yapılan bu açıklamalar, bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya ev hapsi kararıEşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya ev hapsi kararıYurt
Trafikte yumruklu saldırı: CHP'li Başkan Danışmanı ameliyata alındıTrafikte yumruklu saldırı: CHP'li Başkan Danışmanı ameliyata alındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

İyi Parti Murat Kurum hatay
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Makam odasında dinleme cihazı bulundu
Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor
Kasım ayında 141 bin 100 konut satıldı
Kampanyalar mercek altına alındı
Gain Medya’ya operasyon düzenlendi
Karadeniz’de yaklaşan İHA f-16’lar tarafından düşürüldü
Başkente metro müjdesi
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?
Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi
''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler! ''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler!