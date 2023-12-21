İyi Parti'nin İstanbul Adayı Olacak mı? Naci Görür'den Adaylık Açıklaması!

İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararı ve sonrasında Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili söyledikleri sonrası, İyi Parti'nin İstanbul'da kimi aday göstereceği merak konusu olmuştu. Gazeteci Kübra Par konuyla ilgili, İyi Parti'nin deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü aday gösterebileceğini söylemişti. Par, "Duyumlarıma göre İYİ Parti’nin İstanbul adayı Naci Görür olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Naci Görür'den Adaylık Açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak konuşulması sonrası sessizliğini bozdu. Duvar'a konuşan Görür, siyaset üstü olduğunu belirterek, "Asla istemem" ifadelerini kullandı. Naci Görür, "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım" ifadelerinin ardından sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz.

Teklif Gelirse Aday Olur mu?

Prof. Dr. Naci Görür, teklif gelmesi halinde ne tavır alacağını da şöyle ifade etti: