İyi Parti'nin kurmay kadrosu belirlendi! İşte Meral Akşener'in A takımı...

Seçim sonrası tartışmaların, istifaların yaşandığı İyi Parti kongrenin ardından Genel İdare Kurulu'nu topladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılan toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Akşener, A Takımı'nda büyük oranda değişikliğe gitti. Bahadır Erdem, Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Mehmet Salim Ensarioğlu gibi isimlerin üzeri çizildi. Kadın kotasına takılan ve Akşener'in kasası olarak bilinen Ümit Dikbayır da yeni dönemde A Takımı'nda yer alamadı.

AKŞENER'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

Eski MHP'li Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı olurken Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz yeni dönemde Genel Sekreterliğe getirildi.

Koray Aydın da üzeri çizilen isimlerden oldu. Daha önce teşkilat ve siyasi işler başkanlığı yapan Koray Aydın yeni dönemde Akşener'in A Takımı'nda görev alamadı.

BUĞRA KAVUNCU TEŞKİLATLARIN BAŞINA GEÇTİ

Tartışmalı isimlerden Buğra Kavuncu ise Teşkilatların başına geçirildi. FETÖ ile irtibatları noktasında iddialarla karşı karşıya kalan Kavuncu Teşkilat Başkanı olarak görevlendirildi.

Kürşad Zorlu ise Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı'nda Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı da Ahmet Zeki Üçok oldu.