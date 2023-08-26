İYİ Parti'nin yol haritası belli oldu mu? Meral Akşener Afyonkarahisar'da açıklama yapıyor
Meral Akşener'in yol haritası belli oldu. MHP ile ittifak yapacak mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'da konuşma yapıyor. Meral Akşener'in 15.00 başlayan açıklamasında MHP ile ittifak yapıp yapmayacağını konusunda açıklama bekleniyor.
MERAL AKŞENER'DEN ÜÇÜNCÜ YOL AÇIKLAMASI
Meral Akşener'in üçüncü yol açıklaması ne olacak?
Detaylar birazdan...
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