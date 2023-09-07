İzmir adaylığı tartışma yarattı! İyi Parti ve CHP arasında adaylık kavgası

İyi Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararına CHP'den de yanıtlar geliyor. İzmir için Ümit Özlale'yi aday göstereceklerini açıklayan Meral Akşener'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yanıt geldi. Soyer, " Ben İzmir'de kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.

İzmir adaylığı tartışma yarattı! İyi Parti ve CHP arasında adaylık kavgası
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Dağılan Altılı Masa'nın yerel seçimler için de krizi sürüyor. İyi Parti'nin kendi adaylarıyla yerel seçimlere hazırlanması CHP'de de tartışılıyor.

Meral Akşener, partisinin İzmir Belediye Başkan adayını açıklamıştı. Akşener, "Mesela İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve bize 'Ben adayım' dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

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MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMASINA TUNÇ SOYER'DEN YANIT 

Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti'nin İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi. Soyer, "İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben İzmir'de kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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