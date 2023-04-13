Emekçiler CHP'li Belediye ile anlaşamıyor: İşçi ve memur aynı anda eyleme başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler ve memurlar aynı anda eylemlere başladı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanan İZELMAN işçileri iş bıraktı. İşçiler 400 toplu taşıma aracında kontak kapattı. Memurlar da belediye binasın önünde oturma eylemi yaptı.

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İzmir’de işçiler toplu taşıma araçların kontak kapattı, memurlar oturma eylemi yaptı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni zor bir süreç bekliyor. Çünkü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sunulan teklifler enflasyon altında kaldı. Masadan kalkan işçiler eylemlerin düğmesine bastı.

7 binden fazla işçiyi ilgilendiren İZELMAN’da bugün, ESHOT, Eşrefpaşa Hastanesi acil, anaokulları, aş evleri ve itfaiye hariç büyükşehir belediyesi işçileri iş bıraktı.

Toplu iş sözleşmesi bitene kadarda bin 200 araçlık toplu taşıma iş kolunda emekçiler fazla mesaiye çıkmama kararı aldı. Bu nedenle bugün 400’e yakın otobüs kontak çevirmedi. Toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 40’lık zam önerisini yüzde 42’ye çıkardı ancak bu talepte emekçiler tarafında kabul edilmedi. İZELMAN işçileri yüzde 75 zam taleplerini yüzde 60’a kadar düşürmesine rağmen uzlaşma sağlanamadı. İş bırakma kararını uygulamaya başlaması ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçi tarafının görüşmeye çağırdı. Art arda etkili eylemlerin ardından uzlaşma sağlandı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de enflasyon farkı oranında zam talebinin kabul edildiğini belirtti.

Memurlar da Tunç Soyer yönetimi ile anlaşamadı. Toplu İş Sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan kamu çalışanları Büyükşehir Belediyesi binasın önünde oturma eylemi yaptı.

Memurlar, belediyenin önerdiği yüzde 42'lik zam teklifinin gerçeklikten kopuk ve çalışanların geçim sıkıntısını anlamaktan uzak bulduklarını belirttiler.

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