İzmir siyasetinin acı kaybı: Eski başkan denizde kalp krizi geçirdi

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, yaz tatilini geçirdiği Yeni Foça’da sabah saatlerinde denize girdiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir siyasetinin acı kaybı: Eski başkan denizde kalp krizi geçirdi
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Olay, bu sabah saat 08.15’te İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaz tatilini Yeni Foça’daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin (66), Burunucu mevkiinde denize girdi.

Kısa bir süre sonra denizde fenalaşan Şahin’i gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Tahir Şahin, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tahir Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

20 YIL BOYUNCA MENEMEN’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Tahir Şahin, 1999-2019 yılları arasında tam 20 yıl boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Menemen’in sosyal ve altyapısal dönüşümünde etkin rol oynayan Şahin, uzun süre ilçede aktif siyasetin önemli figürlerinden biri olarak tanındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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