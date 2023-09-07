Kadın kooperatiflerine destek! 3 bakanlık 5 yıllık protokol imzaladı

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, için 3 bakanlık 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolüne' imza attı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı'nın katıldığı törende destek süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Kadın kooperatiflerine destek! 3 bakanlık 5 yıllık protokol imzaladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'ne imza atıldı.

Ankara'da 75'nci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İbrahim Yumaklı ve Ömer Bolat katıldı.

3 bakanlığın iş birliğinde hazırlanan 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' 5 yıl daha uzatıldı.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkca Kadınların iş hayatında güçlü bir statü sahibi olmaları için bin 7 yeni kooperatifin kurulmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Tarım Orman Bakanı, İbrahim Yumaklı, kırsaldan kentlere göçün azaldığı ve sürdürülebilir ekonomik politikaların daha hızlı hayata geçtiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında kooperatifleri en önemli aktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

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# kadın kooperatifleri
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