Kandil'den gelen teröristten HDP itirafı: "Eğitim verip PKK'ya teslim ettiler"

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 23 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.





“HDP BİNASINDA EĞİTİM VERİP, PKK'YA TESLİM ETTİLER”

Diyarbakır’da gözaltına PKK’lı terörist Osman Akgündüz, Emniyet’teki sorgusunda terör örgütüne ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. Akgündüz, 6-7 Ekim 2014'teki terör olayları sırasında PKK’yı katılmak için HDP ilçe binasında eğitim aldığını anlattı:

- Kobani olayları sırasında biz Türkiye'nin dört bir yanından gençler, Diyarbakır'a Urfa birçok ile akın ettik ve bizi Şanlıurfa'nın HDP ilçe binasında misafir ettiler. HDP ilçe binasının içerisinde bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler. Biz 10 arkadaşımızla beraber 2 gün HDP Suruç ilçe binasında kaldık, eğitildik, eğitim aldık. Daha sonra 2 gün sonra bizi arabalara bindirerek Arabistan'a götürüp teröristlere teslim ettiler.

Polisler, terörist Akgündüz'den, PKK’ya katılmak için kendisine eğitim veren kişileri teşhis etmesini istedi. Teşhis edilen isimler, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici oldu.



Teröristen itiraflarının ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 26 kişi gözaltına alındı. Rojda Binici ve Yaşar Gündüzalp’ın da aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı.