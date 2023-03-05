Karamollaoğlu'ndan Akşener'i ayağa kaldıran sözler

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Mansur Yavaş'a çağrı yapması ile başlayan altılı masa son toplantısında neler oldu sorusuna bir yanıt da TV100.com.tr yazarı Latif Şimşek'ten geldi.

Latif Şimşek TV100'de yayınlanan tartışma programında altılı masanın son toplantısında yaşanan gerginliği şöyle anlattı. "Kesin bilgi olarak söylüyorum. Akşener ile Kılıçdaroğlu tartışırken Karamollaoğlu araya girip Akşener’e “yeter artık sizden çektiğimiz” dedi. Meral Akşener'in bu sözler üzerine ayağa kalkarak masayı terk etmek istediği anda da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun araya girerek Meral Akşener'i yumuşattığı söyledi. Şimşek Karamollaoğlu bunu yalanlarsa kaynağımı açıklamak zorunda kalabilirim" diyerek söylediklerinin doğru olduğunu ifade etti.

Kaynak: aydinlik.com.tr