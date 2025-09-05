Kayyum Gürsel Tekin saat verdi: “Pazartesi 12.00’de o koltuğa oturacağım”

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyeti atandı. Ancak Hasan Babacan kısa süre sonra heyetten çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Gürsel Tekin, birlikte çalışacağı isimleri “Aslan arkadaşlarım” diyerek tanıttı. Görüntülerde Tekin’in isminin altında “CHP İstanbul İl Başkanı” yazısı yer alması dikkatlerden kaçmadı.

“PARTİYİ YIPRATMAMAK İÇİN TELEVİZYONLARA ÇIKMIYORUM”

Kayyum Gürsel Tekin, İlke TV’den Ahmet Ayva’ya yaptığı açıklamada, birçok televizyon programına davet edildiğini ancak “partiyi yıpratmamak adına” hiçbirine çıkmadığını söyledi. Tekin, tartışmalara noktayı koymak için pazartesi günü basın açıklaması yapacağını ifade etti.

Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

Görevi kabul etmesiyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok” dedi.