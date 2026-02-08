Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir? CHP'den neden istifa etti? Ak Parti’ye mi katılacak?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine WhatsApp üzerinden mesajlar göndermeye başladığını, bu mesajların “hakaret, tehdit ve iftira” içerdiğini iddia etti.

İstifa açıklamasında, Keçiören’in bazı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından CHP içinde kendisine yönelik “dedikodu ve algı faaliyeti” başlatıldığını öne sürdü.

Özarslan, bu görüşmenin ardından parti içindeki baskıların arttığını savunarak, gelinen noktada CHP saflarında hizmet etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Aziz Hemşerilerim,

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı’na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) February 8, 2026

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas’ta doğdu. Eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı ve akademik kariyerine aynı üniversitede devam etti. Meslek yaşamına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüt Şube Müdürü olarak başlayan Özarslan, 2005’te Pakistan’da meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık tarafından deprem bölgesi koordinatörü olarak görevlendirildi ve sonrasında özel sektörde kendi kurduğu Geolimit Mühendislik AŞ’nin yönetim kurulu başkanı oldu.

Özarslan’ın siyasi kariyeri İYİ Parti ile başladı. İYİ Parti’nin kurucular kurulunda yer aldı ve partinin Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca bir dönem İYİ Parti’den Ankara milletvekili adayı oldu.

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli üst düzey görevler üstlenen Özarslan; ABB Belko Genel Müdürü, Portaş Genel Müdürü ve Başdanışman gibi pozisyonlarda bulundu.

Daha sonra mevcut görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı ve partinin Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu koltuğu kazandı.

Son olarak 8 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden istifa ettini duyurdu.