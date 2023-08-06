Kemal Kılıçdaroğlu "tüzük" kartını çekti! Değişimcilerin sesini kısmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına karşı tüzük manevrası yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun tabandan gelen değişim isteğine tüzükle yanıt vereceği öğrenildi. Basında yer alan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üye sayısını artırarak bir demokrasi tablosu çizmeyi amaçlıyor.

CHP'DE "TASFİYE KERVANI"

Değişim çağrılarını tüzükle bastırmayı amaçlayan Kılıçdaroğlu bir yandan da tasfiye sürecinde vites arttırdı. Tuncay Özkan'la başlayan tasfiye kervanına CHP'de sosyal medya yöneticisi olan Ali Sinan Acıoğlu da katıldı. Acıoğlu'nun yerine ise Mustafa Sarıgül'ün gelmesi iddia ediliyor.

CHP'DE MORALSİZLİK YÜKSELDİ

CHP'de parti içindeki havayı eski genel başkanlardan Hikmet Çetin aktardı. İmamoğlu'nun yanında yer aldığı öne sürülen Çetin partide bir moral bozukluğu olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DALGALARI

Diğer yanda CHP'yle ittifak çıkmazında ismi gündemden düşmeyen İyi Parti, Manisa'da üst üste gelen istifalarla sarsıldı. Akhisar ilçe örgütündeki 14 istifanın ardından bir istifa da Turgutlu ilçesinden geldi.

İyi Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş İyi Parti'nin, CHP ve PKK'nın arka bahçesi olduğunu söyleyerek istifa etti.