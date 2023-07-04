Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' yanıtı! Partisinin grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı, değişim çağrılarına Meclis kürsüsünde yanıt verdi. Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "değişen şeylere odaklanalım" dedi. Kılıçdaroğlu, Uygur kışkırtmasını da meclis gündemine taşıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' yanıtı! Partisinin grup toplantısında konuştu
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Değişim çağrıları, sallanan ittifakın tartışmaları... CHP'nin uzunca bir süredir meşgul olduğu tartışmalar partinin grup toplantısında da yer aldı.

Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "değişim" gündeminden çıkmak için manevra yaptı. Kılıçdaroğlu, değişmeyen değil değişen şeylere odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Partilerinin Meclis'e girmesiyle tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, bu partilerle ittifak kurmayı bir başarı olarak değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UYGUR KIŞKIRTMASI

Kılıçdaroğlu, Uygur kışkırtmasını da Meclise taşıdı.

Kılıçdaroğlu, "Uygur Türklerine yapılanlara ses çıkartmaktan vazgeçmedim."

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