Kılıçdaroğlu itiraf etti: "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim"

halktv.com'dan Fikret Bila'nın bugünkü yazısında, Altılı Masa'nın ortak adayı olduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp görüşmeyeceği konusuna değindi. Bila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'yla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

ALTILI MASA ONAY VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmesine Altılı Masa'dan destek gelmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez" demişti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP’yi de pek tabii ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur." demişti.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

Fikret Bila, konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu o soruya şu şekilde yanıt verdi: