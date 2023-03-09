Kılıçdaroğlu itiraf etti: "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim"
Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak adayı olması sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşüp görüşmeyeceği konuşuldu. O tartışmalara Kılıçdaroğlu son verdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşeceğini açıkladı.
halktv.com'dan Fikret Bila'nın bugünkü yazısında, Altılı Masa'nın ortak adayı olduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp görüşmeyeceği konusuna değindi. Bila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'yla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
ALTILI MASA ONAY VERMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmesine Altılı Masa'dan destek gelmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez" demişti.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP’yi de pek tabii ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur." demişti.
KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU
Fikret Bila, konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu o soruya şu şekilde yanıt verdi:
- Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.
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