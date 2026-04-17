Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Kerkük Vilayet Meclisi’nde düzenlenen oturumda, eski vali Rebvar Taha’nın istifası resmen kabul edildi. Meclis üyelerinin gerçekleştirdiği oylamada ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa yeni vali olarak seçildi. Bu görevlendirme, şehrin idari tarihinde bir asırlık bir aranın ardından Türkmenlerin yeniden en üst düzeyde temsil edilmesi açısından stratejik bir önem taşıyor.

TEŞKİLAT KÖKENLİ BİR SİYASETÇİ PROFİLİ

1982 yılında Kerkük’te doğan Muhammed Seman Ağa, yükseköğrenimini Türkiye’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Siyasi kariyerine Türkmen gençlik hareketlerinde başlayan Ağa, 2006-2008 yılları arasında Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. ITC bünyesinde teşkilat sorumluluğu ve sözcülük gibi kritik kademelerde bulunan Ağa, 13 Nisan 2025 tarihinde ITC Başkanlığına seçilmişti.

BİRLİK VE KÖPRÜ ROLÜ VURGUSU

Muhammed Seman Ağa’nın siyasi çizgisi, Türkmen gruplar arasında birliğin sağlanması ve Bağdat merkezi hükümeti nezdinde Türkmen temsilinin güçlendirilmesi üzerine odaklanıyor. Türkiye ile Irak arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde Türkmen toplumunun "köprü" rolünü pekiştirmeyi hedefleyen Ağa, Kerkük’ün idari yapısında denge ve istikrar odaklı bir yönetim modeli öngörüyor.

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Çok Okunanlar
Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi
Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi
Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı
Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
