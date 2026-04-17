Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi

Kerkük Vilayet Meclisi’nde düzenlenen oturumda, eski vali Rebvar Taha’nın istifası resmen kabul edildi. Meclis üyelerinin gerçekleştirdiği oylamada ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa yeni vali olarak seçildi. Bu görevlendirme, şehrin idari tarihinde bir asırlık bir aranın ardından Türkmenlerin yeniden en üst düzeyde temsil edilmesi açısından stratejik bir önem taşıyor.

TEŞKİLAT KÖKENLİ BİR SİYASETÇİ PROFİLİ

1982 yılında Kerkük’te doğan Muhammed Seman Ağa, yükseköğrenimini Türkiye’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Siyasi kariyerine Türkmen gençlik hareketlerinde başlayan Ağa, 2006-2008 yılları arasında Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. ITC bünyesinde teşkilat sorumluluğu ve sözcülük gibi kritik kademelerde bulunan Ağa, 13 Nisan 2025 tarihinde ITC Başkanlığına seçilmişti.

BİRLİK VE KÖPRÜ ROLÜ VURGUSU

Muhammed Seman Ağa’nın siyasi çizgisi, Türkmen gruplar arasında birliğin sağlanması ve Bağdat merkezi hükümeti nezdinde Türkmen temsilinin güçlendirilmesi üzerine odaklanıyor. Türkiye ile Irak arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde Türkmen toplumunun "köprü" rolünü pekiştirmeyi hedefleyen Ağa, Kerkük’ün idari yapısında denge ve istikrar odaklı bir yönetim modeli öngörüyor.