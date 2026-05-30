Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde savaş açtı! "Partiyi meze edenlerden hesap soracağım"

Tam 2,5 yıl sonra baba ocağına dönen Kılıçdaroğlu, kürsüye "Türkiye için Tertemiz Bir Başlangıç" yazılı dev bir pankartın önünde çıktı. Alandaki partililerin "arınma" sloganları attığı tarihi buluşmada Kılıçdaroğlu, "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" diyerek siyaset gündemini sarsacak çok sert açıklamalarda bulundu ve çarpıcı itiraflarla helallik istedi.

Konuşmasına hüzünlü bir haberle başlayan Kılıçdaroğlu, "Hep beraber mücadelemizi yapacağız. Buraya İzmir'den gelirken bir otobüsümüz kaza geçirmiş, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Mesele Ahlakla mı Parayla mı Şekilleneceğiz Meselesidir"

Kendisini karşılayan kalabalığa "Baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sürecine ve mevcut yönetime yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı:

"Bugün çok açık konuşacağım. Öfke ile değil ama sert konuşacağım, gerçeği söyleyeceğim. Mesele sadece kururtay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil. Mesele ahlakla mı parayla mı, millet iradesi ile mi aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasfiye değil, yeniden doğuştur."

"Partiyi Pavyon Masalarına Meze Etmeye Çalıştılar, Hesap Soracağım!"

Delege iradesine şaibe bulaştırıldığını iddia eden ve kurultayı işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasında adeta meydan okudu:

"38. Kurultay'da bir bayrak değişimi oldu. CHP'de demokrasi esas dedik ama maalesef gördük ki durum öyle değil. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır. Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti? Ben hesap soracağım hesap! Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da yedirmeyeceğim."

"Hain Diye Atılan Sloganları Duydum"

78 yaşında bir derdi olan bir lider olarak sahada olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kendisine "hain" denmesine sert tepki gösterdi:

"Tüm dünya dinlesin; FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgütle, hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak teması olmamış alnı dik, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmadım. Birilerinin siparişi ile atılan o sloganları, 78 yıllık ömrünü bu vatana adayan kişiye 'hain' diye atılan sloganları duydum. İhanet ile hainlik arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir."

Tarihi İtiraf ve Özür: "Koynumda Beslediğim İçin Özür Diliyorum"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde ise meydandaki binlerce partilinin önünde tarihi bir özeleştiri vererek iki konuda özür diledi:

"Benim özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu ve geleceği için FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış mihraklardan medet umanları koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum."