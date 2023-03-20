Kılıçdaroğlu HDP'ye sahip çıktı: "Parti kapatmasına karşıyız"

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütünün siyasi kolu HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu belirtti. Kayyumlara da karşı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunları dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir." ifadelerini kullandı.