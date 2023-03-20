Kılıçdaroğlu ile HDP bugün görüşecek

Halk TV'nin haberine göre Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile bir araya gelecekti. Ancak görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. Erteleme gerekçesi olarak HDP, sel ve deprem bölgesinde olduğu gerekçesiyle ziyareti erteleme talebinin kendilerinden gittiğini açıklamıştı.

HDP tarafından cuma günü yapılan açıklamada "Sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada, erteleme talebi bizden gitti. Program yeniden netleştiğinde bilgilendirme yapılacak" denilmişti.

Bugün ise (20 Mart 2023) Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 12.00'de Meclis'te HDP'ye ziyaret edeceği açıklandı.