Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinden önce Kaftancıoğlu ile telefonda mı görüştü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kahvaltılı görüşmenin detayları merak ediliyordu. Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk'te katıldığı Gece Görüşü programında bu görüşmenin perde arkasını anlattı.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden önce İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile telefonla görüştüğünü ve Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na istifa etmemesi gerektiğini söylediğini iddia etti. Şahin, "Kaftancıoğlu, 'Ben istifa etmem. Benim istifamın gündeme gelmesi bile yanlıştır. Benim istifamın gündeme gelmesi demek, Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olduğu anlamına gelir' dedi" ifadelerini kullandı.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun da Kaftancıoğlu'na "Sen istifa etmezsen ben seni görevden alırım" dediğini öne sürdü. Şahin, "Kılıçdaroğlu, 'Sen istifa etmezsen ben seni görevden alırım. Senin görevden alınman da Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olduğu anlamına gelir. Bu yüzden sen istifa etmelisin' dedi" şeklinde konuştu.

Şahin, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun kahvaltılı görüşmesinde de Kaftancıoğlu'nun durumunun konuşulduğunu belirtti. Şahin, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kaftancıoğlu istifa etmeyecek. Ben de onu görevden alacağım. Bu durumda sen ne yapacaksın?' diye sordu. İmamoğlu da 'Ben de senin yanında olacağım' dedi" iddiasında bulundu.

Şahin, bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" diyerek rest çektiğini hatırlattı. Şahin, "Bu restin muhatapları arasında Kaftancıoğlu da var. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu görevden alacak ve yerine yeni bir il başkanı atayacak" dedi.