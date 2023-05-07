Kılıçdaroğlu The Economist'e yazdı: "Batı'ya yönelimi eski haline getireceğiz"

Başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında pozisyon alıyor. Londra sermayesinin yayın organı The Economist sayfalarını Kılıçdaroğlu’na açtı. Almanya Yeşiller Partisi de Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

İngiliz The Economist, Fransız Le Point ve Le Express, Alman Der Spigel’in “Erdoğan gitmeli” manşetleri atarken Kılıçdaroğlu da The Economist’te makale yazdı. 14 Mayıs’ta zafer kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin Batı’ya yönelimini eski haline kavuşturacağız. Bu yönelim bir idealin yansımadır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiliz dergideki makalesinde Millet ittifakının “liberal demokrasinin evrensel ilkeleri üzerinde ortak bir zeminde buluştuğunu” vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Demokratik ittifakımızın Türkiye'de kazanacağı bir zafer, Avrupa açısından yeni bir başlangıcın müjdecisi olabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu, “AB katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma taahhüdünde bulunmasını sağlamak için yapıcı şekilde çalışacaklarının” sözünü verdi.

Tarafsızlığı rafa kaldıra emperyalist Batı, Kılıçdaroğlu’na oy çağrısı yaptı. Almanya Federal Yeşiller Partisi eşbaşkanı Ricarda Lang, 5 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Lang, HDP'ye de “Kılıçdaroğlu çatısı altında birleşin” diye seslendi.