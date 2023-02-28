Kılıçdaroğlu Ve Akşener 2 Mart'taki toplantı öncesi buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 2 Mart'taki toplantısı öncesi Ankara'da bir araya geldi.

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6'lı masa 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı adayının görüşüleceği toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren Kılıçdaroğlu- Akşener görüşmesi sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde öne çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu… İYİ Parti’den gelen açıklamalarda ise "kazanacak aday" vurgusu yapılıyor. Bu görüşmenin bir pazarlık görüşmesi olduğu iddiaları ise kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Altılı masa, adaylık gündemiyle 2 Mart'ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Altı genel başkan, bu toplantıda ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.

CHP grup toplantısı, parti genel merkezinde basına kapalı olarak yapılmış, Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verilmişti.

Altılı masada daha önce Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti yetkili kurulları da genel başkanlarına aday belirleme için tam yetki vermişti.

# kemal kılıçdaroğlu # meral akşener

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