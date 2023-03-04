Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında neler oluyor?

Toplantı üzerine toplantı yapan ancak adaylıkta çıkmaza giren 6'lı masa dağıldı. Açıklama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi:

- Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.

Bu açıklamalar sonrası Ankara'da baş döndürücü bir hareketlilik yaşandı. Akşener'in açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü topladığı Merkez Yürütme Kurulu sonrası yanıt verdi:

- Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu.

Akşener'in açıklamaları sonrası masa dağılmışken Kılıçdaroğlu'ndan sofrayı büyütme çağrısı geldi:

- Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkese davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır.

Akşener'in "aday olun" çağrısı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkentte bir araya geldi. Belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

- CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.

Yavaş da sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

- Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz.

Öte yandan CHP Genel Başkanı'nın masayı büyütme çağrısı sonrası HDP'de de hareketlilik başladı. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı.