Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de yeni bir operasyona hazırlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda İmamoğlu'nun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlaşma çabasında içinde olduğu ifade ediliyor. Hedef son baharda seçimli kurultay yapılması...



Siyaset kulislerinde bir süredir İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşeceği konuşuluyordu. Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu iddiaları doğruladı, Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yemek yiyeceklerini söyledi:

- Geldiğimiz bu esnada olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. O da memnuniyetle dedi.

Ramazan Bayramında Kılıçdaroğlu'na ulaşamayan İmamoğlu bu bayramda eski genel başkan ile görüştüğünü söyledi. İmamoğlu, ilişkileri düzeltmek için kolları sıvadı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin haber olmasına da tepki göstererek "Bir arada görev yapmış olan önceki dönem Genel Başkanını ile İstanbul Belediye başkanı arasındaki bir dost muhabbeti" ifadelerini kullandı.