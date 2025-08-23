Kılıçdaroğlu–Dündar polemiği büyüyor: Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde gündeme gelen CHP haberlerine ilişkin açıklama yaptı ve gazeteci Uğur Dündar’a sert ifadeler yöneltti. Dündar ise bu paylaşıma daha sert bir yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”



Kılıçdaroğlu, ayrıca “ülke gündemi ve siyaset üzerine konuştuğu bir yakını olmadığı”nı belirterek, kendisine atfedilen söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

UĞUR DÜNDAR’DAN YANIT

Gazeteci Uğur Dündar ise Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Dündar açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu benim için ‘kepaze’ demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam KEPAZELİKMİŞ!..”