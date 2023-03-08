Avrupa Kılıçdaroğlu'nun başını okşadı: "Çok önemli fırsat"

Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partililerin oluşturduğu Avrupa Sosyalistler Partisi, Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Avrupa Sosyalistler Partisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, " Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye muhalefetinin ortak adayı olarak üye partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nun 2017’deki Adalet yürüyüşü yaptığı hatırlatılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın otoriter olduğu iması yapıldı:

- Yaklaşan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde geçirdiği otoriter sürüklenmeye karşı durmak için çok önemli bir fırsattır. Erdoğan kasıtlı olarak kuvvetler ayrılığını ve siyasi çoğulculuğu hedef almış, siyasi muhalefete açıkça zulmetmiştir. Demokrasinin, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrılığının tek bir siyasi projeden daha önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmenin zamanı gelmiştir.