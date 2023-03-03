Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklaması sonrası ile değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in açıklaması sonrası gazetecilere bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Merak etmeyin taşlar yerine oturacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklaması sonrası ile değerlendirme
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu. Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı. 

Öte yandan, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

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