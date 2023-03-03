Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklaması sonrası ile değerlendirme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in açıklaması sonrası gazetecilere bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Merak etmeyin taşlar yerine oturacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu. Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklaması sonrası ile değerlendirme pic.twitter.com/RGV0DBHsUd— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023
Öte yandan, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı öğrenildi.