Kılıçdaroğlu'ndan değişim çağrısı: "Kaptan benim" vurgusu yaptı

28 Mayıs’ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim mesajının ardından Kılıçdaroğlu da değişim mesajı verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, kaptan olduğunu da söyledi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hapisten çıkması için de çağrı yaptı CHP Genel Başkanı.