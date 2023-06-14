Kılıçdaroğlu'ndan değişim çağrısı: "Kaptan benim" vurgusu yaptı

CHP’de program değil isim tartışması sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da değişim çağrısı yaptı. Ancak “değişim” diyen Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "kaptan benim" çıkışı yaptı.

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28 Mayıs’ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim mesajının ardından Kılıçdaroğlu da değişim mesajı verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, kaptan olduğunu da söyledi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hapisten çıkması için de çağrı yaptı CHP Genel Başkanı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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