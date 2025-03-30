Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir haftada ikinci ziyaret

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2. kez Silivri'deydi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu- İmamoğlu görüşmesinde CHP Olağanüstü Kurultayı'nın da masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bir haftada 2. kez yapılan görüşme dikkat çekerken Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması üzerine fikir alışverişi yapıldığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar 500 civarı delegenin hazır olduğunu belirtirken delegelerin Kılıçdaroğlu'na geri dön çağrısı yaptıkları da yansımıştı.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüştükten sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı da ziyaret etti.

İstanbul'da 6 CHP'li belediye başkanı tutuklu bulunurken Kılıçdaroğlu'nun sadece 3 belediye başkanını ziyaret etmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu yolsuzluktan tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın beraberinde DHKP/C'ye “ihaleler yoluyla finansman sağladığı” gerekçesiyle tutuklanan Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i ziyaret etti.

Terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i ise ziyaret etmedi.