Kılıçdaroğlu'ndan İnce açıklaması: Rusya'yı hedef aldı

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan kaset operasyonlarının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, Türkçe ve Rusça yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.