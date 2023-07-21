Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir dava daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a tazminat istemiyle bir dava daha açtı.

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir dava daha

Oyun Yayıncısı Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "leblebi kafalı, demans hastası" gibi ifadeler kullanmıştı. Sonuç'un bu sözleri davaya neden oldu.

Davaya tepki gösteren Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun seçimdeki sözlerini hatırlattı:

- Asla bir daha tweet attığınız için kapınıza polis, tebligat gelmeyecek gençler! İstediğiniz tweeti özgürce atabileceksiniz!

Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/

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