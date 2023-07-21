Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir dava daha

Oyun Yayıncısı Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "leblebi kafalı, demans hastası" gibi ifadeler kullanmıştı. Sonuç'un bu sözleri davaya neden oldu.

Demans hastası

Leblebi kafalı

Kuzeniyle evli

Kaybetme uzmanı

Ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil. — Jahrein (@jahreindota) July 21, 2023

Davaya tepki gösteren Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun seçimdeki sözlerini hatırlattı:

- Asla bir daha tweet attığınız için kapınıza polis, tebligat gelmeyecek gençler! İstediğiniz tweeti özgürce atabileceksiniz!

ASLA BİR DAHA TWEET ATTIĞINIZ İÇİN KAPINIZA POLİS, TEBLİGAT GELMEYECEK GENÇLER! İSTEDİĞİNİZ TWEETİ ÖZGÜRCE ATABİLECEKSİNİZ! 🫶🫶🫶🫶🫶🫶 https://t.co/U8WxPQhnUt — Jahrein (@jahreindota) July 21, 2023

Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/