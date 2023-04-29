Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: CIA'nın taşeronlarına Atatürk Havaalanı'nı verecek

Sierra Nevada’nın Pentagon ve CIA’ye elektronik, haberleşme, istihbarat teknolojileri alanlarında hizmet verdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun öve öve bitiremediği şirketin Afganistan, Suriye ve Libya’da ABD’nin gizli operasyonlarına katıldığı da belirtiliyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde havacılık ve uzay çalışmalarını Amerikalı Sierra Nevada şirketi ile yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu bu çalışmalar için ABD’li şirkete Atatürk Havalimanı’nın tahsis edileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun adını verdiği şirketin NASA için geliştirdiği ve üzerine Türk bayrağı yapıştırılmış Dream Chaser adlı uzay aracını da video mesajında başköşeye konuldu. Sierra Nevada şirketi Pentagon ve CIA’ye (Siayey) elektronik, haberleşme, istihbarat teknolojileri alanlarında hizmet veriyor. Şirketin ayrıca CIA’in gizli operasyonlarında da görev aldığı ortaya çıktı.

1963 yılında kurulan Sierra Nevada şirketini Türk kökenli Fatih Özmen ve Eren Özmen çifti tarafından 1994 yılında satın alındı. Kısa süre Pentagon tarafından akredite oldu. Afganistan, Suriye ve Libya’daki gizli operasyonlarda Amerikan Hava Kuvvetleri’nin istihbarat ve hava keşif yeteneğine katkılar sağladı.

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin havacılık ve uzay çalışmasını teslim edeceği Amerikan Şirketi’nin CIA’den ihalesiz iş aldığı da belirtiliyor. CIA’in taşeron şirketlerinden olduğu değerlendirilen Sierra Nevada’nın Libya’da Türk Ordusuna karşı operasyonlarda yer aldığı, Suriye’deki PKK’lılara silah taşıdığı da biliniyor.

Özmen ailesinin şirketi Sierra Nevada, derin operasyonlarda ABD Özel Kuvvetleri’ne eleman taşımasıyla da öne çıkıyor. İran medyası da Amerikan Sierra Nevada’nın Afganistan’a DEAŞ mensuplarına silah taşıdığını gündeme getirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Havacılık ve Uzay Çalışmalarını teslim etmeyi planladığı Sierra Nevada’yı Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde gündeme getirmişti. CIA’in taşeron şirketinin Türkiye’de uçak fabrikası kuracağı belirtilmiş ancak proje askıya alınmıştı.

CIA’in kirli operasyonlarına adı karışan Sierra Nevada Şirketi’nin patronu Fatih Özmen’in geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparken casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı basına yansıdı. Özmen’in sorgulandığı belirtilmişti.

Baykar Teknoloji Ceo’su Haluk Bayraktar “Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme teklifini eleştirdi.

Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.

Haluk Bayraktar’ın tivitine CHP Genel Başkanı tivit ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş.” paylaşımı yaptı.