Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi FETÖ'cüler destek verdi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bunun üzerinde sosyal medyada FETÖ'cüler, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.
Daha önce "Tutuklu tüm KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" diyerek FETÖ'ye selam duran Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bunun üzerinde sosyal medyada FETÖ'cüler, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.
28 Ekim 2015 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “En çok aranan teröristler listesi” içerisinde mavi kategoride yer alan Emre Uslu, Twitter'da açtığı sohbet odasının ismini "Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası" yaparak Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Telefonundaki yazışmaları ortaya çıkan FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, farklı ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüştüğünü ve onlara bilgi verdiğini kabul etmişti.
FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen ve farklı ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüştüğünü ve onlara bilgi verdiğini kabul eden Said Sefa, Kılıdçaroğlu'nun adaylığı üzerne sosyal medya hesabından, "En zor anlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir." yazdı.
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koluktan kalkmamak için herşeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.