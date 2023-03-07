Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi FETÖ'cüler destek verdi?

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koluktan kalkmamak için herşeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.