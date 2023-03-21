Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen bir dil' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP’yi ziyaret etmiş ve sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını ifade etmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Tunç, “Kılıçdaroğlu’nun bugün HDP’ye yaptığı ziyarette TBMM tutanaklarında kullanılan dil ile ilgili olarak sarfettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP’ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir.” İfadelerini kullanırken, Meclis tutanaklarının düzenlenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç’un açıklamalarında şunları kaydetti:

- Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de Fransızca veya İngilizce konuşulduğunda İngilizce veya Fransızca tutanağa geçirildiği halde Kürtçe konuşulduğunda “bilinmeyen bir dil” şeklinde tutanağa geçirildiği yönündeki ifadesi Kürtçe konusunda ayrımcılık yapıldığını ima eden yalan bir beyandır. TBMM tarafından sunulan tutanak hizmetlerine ilişkin işlemler; Anayasa, İçtüzük, 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilatı Kanunu ile Tutanak Yazım Rehberi doğrultusunda yürütülmekte ve TBMM kürsüsünden söylenen her kelime Türkçe yazım ve imla kurallarına göre tutanağa alınmaktadır. TBMM kürsüsünde söylenen Türkçe olmayan ifadeler, Anayasanın 3. maddesinde yer alan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” hükmü ve Tutanak Yazım Rehberindeki ilkelere uygun bir şekilde tutanağa geçirilmektedir. 2008’e kadar Türkçe dışında başka bir dil ile konuşulduğunda tutanağa “bilinmeyen bir dil” şeklinde geçirilirken 2008’deki değişiklikle “Türkçe dışında başka bir dil” şeklinde tutanağa geçirilmektedir. Bu durum yalnız Kürtçe için değil,Türkçe dışındaki tüm diller için geçerlidir Anayasamıza göre tutanakların resmî dil Türkçe ile tutulmak zorunda olması nedeniyle sürdürülen uygulama sadece Kürtçe için değil Türkçenin dışındaki tüm diller için geçerlidir. Kılıçdaroğlu, çarpıtmadan ibaret olan söylemleri ile TBMM'yi zan altında bırakmayı amaçlamaktadır.