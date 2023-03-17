Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine "yoğunluk" ertelemesi

Altılı Masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü için planlanan HDP ziyareti tepkiler üzerine ertelendi. HDP, “ziyaretin program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Erteleme Kılıçdaroğlu’na da soruldu, “Onu ev sahibine soracaksınız" yanıtını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Açıklama HDP Genel Merkezinden geldi. "Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığından hemen sonra HDP ziyareti konusu, İyi Parti Genel Meral Akşener'in "partiler arasında görüşmelere karışmayız" ifadeleri üzerine başladı. Altı partinin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu da "HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir" diyerek kamuoyu önünde randevu istedi.

HDP ise bu ziyaretin partilerarası değil Milleti ittfiakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile yapılacağını vurguladı. Ziyaret için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü seçildi. PKK'nın yasal uzantısı ile yapılacak görüşmenin seçildiği gün tepkileri büyüttü. Bunun üzerine ziyaret ertelenmek zorunda kaldı.

Ev sahip olan HDP “program yoğunluğu” gerekçe gösterdi. Konu Kılıçdaroğlu’na MYP ziyareti sırasında da soruldu. Kılıçdaroğlu’nun yanıtı dikkat çekti, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.

HDP, “ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini” duyursa da taraflar henüz yeni bir tarih açıklamadı.

Öte yandan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da HDP’ye verilen seçim yardımının gelir alınması çağrısı yaptı.

# kemal kılıçdaroğlu # hdp

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