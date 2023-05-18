Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi: PKK ve FETÖ işbirliğini perdelemek

Kumpasçıları CHP listesinden milletvekili yapan Kılıçdaroğlu, son açıklamasında “Kumpasçılarla yan yana olmadım” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sığınmacıların eline kalacağını öne sürerek yıkıcı bir dil de kullandı.

İlk turda umduğunu bulamayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda strateji değiştirdi. PKK ve FETÖ ile işbirliğini perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu, kazanmak için “Sözde milliyetçi” olmaya karar verdi.

CHP Genel Merkezinde ikinci tura dair yapılan değerlendirmelerin ardından Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın 28 Mayıs’a kadar seçim stratejisini açıklamak üzere elinde bir metinle kameralar karşısına geçti.

PKK’nın yeni aracı Yeşil Sol Parti ile seçim ittifakı yapan, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için sık sık çağrı yapan Kılıçdaroğlu, bölücülerle birlikte olmadığını iddia etti. HDP’nin kapatılmasını ise isteyemedi.

Ergenekon Balyoz kumpasının mimarı Deva Partili Sadullah Ergin’i CHP listesinden milletvekili yapan Kılıçdaroğlu, kumpasçılarla beraber olmadığını da öne sürdü.

Türkiye’nin sığınmacıların eline geçeceğini de öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, yıkıcı bir dil kullandı.

İkinci tura korku iklimi ve karmaşa yaratma diliyle hazırlanan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çetelerin elinde olduğunu da iddia etti.