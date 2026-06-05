Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, siyasi yol haritasında değişikliğe giderek Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Ayrılık kararını kamuoyu ile paylaşan Hakan Bilecen, belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

Belediye başkanının siyasi geleceği bir süredir çeşitli iddialarla konuşuluyordu. Hakan Bilecen geçtiğimiz ay CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Alınan bu son istifa kararıyla birlikte Bilecen'in herhangi bir partiye geçmeden yoluna bağımsız devam edeceği netleşti.

PARTİDE ÜST ÜSTE İKİNCİ AYRILIK

Bilecen'in ayrılığı, Kilis teşkilatında son günlerde yaşanan ikinci büyük istifa oldu. Kilis'te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sapan'ın istifasına giden yolda hukuki gelişmeler yaşanmıştı. Eski il başkanı, İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 11 gün sonra tahliye edilmişti.

Cezaevi sürecinin ardından Sapan, istifa açıklamasında yaşadığı adli sürecin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını belirterek, sağlık sorunları ve ailevi nedenler nedeniyle il başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.