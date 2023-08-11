Kira sertifikası caiz mi? Kira sertifikası nedir? Kira sertifikası haram mıdır?

Kira sertifikası caiz mi konusunda birçok farklı noktaya değinmemiz gerekli. Eğer altına dayalı bir kira sertifikası alıyorsanız ve içerisinde herhangi bir faiz getirisi yoksa yani anaparanız geri veriliyorsa bu yatırım aracı haram değildir. Diyanet bu konuda net hükümlerle açıklamalar yapmıştır. Diyanet dışında dini hüküm veren kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmemelisiniz. Gelin birlikte kira sertifikası caiz mi? Kira sertifikası nedir? inceleyelim!

Kira Sertifikası caiz mi? Kira sertifikası alırsam haram işler miyim?

Kira sertifikası İslami finans kurallarına uygun bir yatırım aracı olarak geliştirilmiştir. Ancak kira sertifikasının birçok farklı çeşidi bulunmakta. Eğer caiz olan kira sertifikasını alarak yatırım yapmak istiyorsanız bu konuda içerisinde faiz bulunmayan ve yalnızca anaparanızın değerini koruduğunuz çeşidini seçmelisiniz. Tahviller, anonim şirketler, devletler veya kamu kurumları tarafından orta ve uzun vadeli borçlanma elde etmek amacıyla ihraç edilen borçlanma senetleridir. Belirli aralıklarla yatırımcıya faiz getirisi sağlarken, yatırımcının anaparasını da garanti altına alır. İslam'da belirli bir belge ile borç almanın bir sakıncası yoktur. Bununla birlikte, anapara tutarının ötesinde herhangi bir tazminat veya menfaat almak, faiz kategorisine girer. Buna göre altına endeksli bir iç borçlanma senedi olan altın tahvili, vade sonunda anaparaya ek faiz getirisi sağladığı için dinen caiz değildir.

HELAL OLAN KİRA SERTİFİKASI NASIL OLMALI?

Son dönemde devlet tarafından altına dayalı kira sertifikası ihraç etme uygulaması, belirli bir miktarda altın biriktiren bir kişinin, bu miktar karşılığında devletten bir varlık (gayrimenkul) veya hisse satın alması ve ardından onu geri kiralamasıdır. belirli bir süre sonra yeniden satma veya devretme seçeneğiyle devlete. Dolayısıyla altın kira sertifikası sahibi kişi, satın aldığı ve devlete geri kiraladığı bir varlığın mülkiyetini temsil eden bir belgeye sahip olur ve belirlenen kira bedelini alır. Kararlaştırılan sürenin sonunda devlet ya altın eşdeğerini sertifika sahibine fiziki olarak teslim eder, hesabına yatırır ya da eşdeğer nakit tutarı bugünkü değerine göre iade ederek varlığı geri alır.

KİRA SERTİFİKASI DİYANET'E GÖRE HARAM MI?

İslâm fıkhında, bir müşteriden alınan malın, kiraya verilmek ve iade edildiğinde bedelinin geri alınmak maksadıyla tekrar satılması işlemine "bey' bi'l-istiğlâl" denir. Karşılıklı rıza ile satış ve kiralamanın birleşmesi olarak değerlendirilen bu işlemle ilgili çeşitli yorumlar olmakla birlikte, bazı âlimler bir malın müşteriye satılmasının, satış yoluyla teslim edilmesinin ve sonra kiraya verilmesinin caiz olduğunu kabul etmektedirler. Buna göre, yukarıda açıklanan altına dayalı gayrimenkul kira sertifikası başvurusunda, verilen altının yatırımcıya bire bir gram hesabına göre satıldığı ve sertifikanın mülkiyete dayalı olduğu varsayıldığında kira sertifikası alan bir kişi helal bir yatırım aracı tercih etmiş demektir.