Kobani davasında karar yarın

Eski HDP Eş Genelbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı "Kobani davası"nda yarın karar açıklanması bekleniyor. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Karar, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya da temel oluşturması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili açılan Kobani davasında yarın karar çıkması bekleniyor.



Davada dönemin HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Fige Yüksekdağ ve PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile birlikte 108 sanık yargılanıyor. 36 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. Bu sanıklardan Demirtaş’ın da aralarında olduğu bir bölümünün hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulunuldu.



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıkların son sözleri alınmıştı. Yarınki duruşmada ise kararın açıklanması bekleniyor.



Karar, Türkiye siyaseti açısından da önemli. Zira 108 sanıklı davada yargılanan tüm isimler, HDP’li siyasetçiler. Bu nedenle HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya temel oluşturması açısından da ayrı bir önem taşıyor.



Cumhuriyet savcısı tarafından dosyaya sunulan 5 bin 268 sayfalık mütalaada HDP'lilerin 6-8 Ekim olaylarına PKK yöneticileriyle birlikte karar verdiği belirtilmişti. Demirtaş'ın örgütsel eylemleri sıralanmıştı.