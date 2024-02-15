Kocaeli'de uyuşturucuya demiryumruk

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucuya demiryumruk
Son Güncelleme:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 223 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 175 lira ele geçirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # uyuşturucu # uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Çorum'da korkunç kaza!
Çorum'da korkunç kaza!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Öne Çıkanlar FETÖ devlette yeniden etkin olabilir mi? - Başkent Kulisi - Yakup Aslan - Aykut Diş - Mahmut Aydın FETÖ devlette yeniden etkin olabilir mi? - Başkent Kulisi - Yakup Aslan - Aykut Diş - Mahmut Aydın Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor