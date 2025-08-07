Kongre öncesi kulisler karıştı: Mehmet Özdağ yeniden aday mı oluyor?

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, görevdeki iki yılını geride bırakırken, İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Es ile birlikte Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette hem parti içi kongre sürecini değerlendiren hem de yerel seçim performansına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, "Göreve gelir gelmez seçim süreci başladı. CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olabilme özelliğini Samsun’da gerçekleştiremedik. Seçmen oranında ve belediye meclis üyeliklerinde ciddi artış yaşanmasına rağmen bu başarıyı elde edemedik. Buna rağmen sahaya çıkarak mücadeleyi sürdürdük" dedi.

YENİDEN ADAYLIK SİNYALİ: “GÖNLÜMDEN GEÇİYOR”

CHP’nin 38’inci dönem il yönetim kurulu sürecini tamamlamak üzere olduklarını belirten Özdağ, “Bu süreçte siz değerli basın emekçilerine teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı. İlçe kongrelerinin başladığını ve il kongresinin ekim ayında yapılacağını açıklayan Özdağ, yeniden adaylık konusundaki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. “Yeniden aday olmayı tabii ki gönlümden geçiriyorum ama her şeyin en iyisini CHP üyeleri, mahalle delegeleri, ilçe yönetimleri, il kongre üyeleri belirleyecektir. Biz her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz” diyerek yeniden sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti.