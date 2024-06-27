Koray Aydın neden istifa etti, hangi partiye katılacak?

Ankara Milletvekili Koray Aydın İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Aydın, “İyi Parti tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı." dedi.

Meral Akşener ile Erdoğan görüşmesini sert sözlerle eleştiren Aydın, “Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur.” İfadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu’na başarı dileyen Aydın, “Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili olduğum, belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti'den üzülerek istifa ediyorum.” dedi.



KORAY AYDIN HANGİ PARTİYE KATILACAK?

Koray Aydın’ın istifa edeceğinin kamuoyuna yansımasının ardından çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Aydın’ın 14 vekille beraber Demokrat Parti’ye geçip genel başkan olacağı iddia edilmişti.



TV100 yazarı Barış Yarkadaş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Aydın’ın istifasını engellemek için epey bir çaba gösterip sonuç alamadığını belirtmişti.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

İstifasının sosyal medyadan duyuran Aydın, “Ülkesine ve milletine aşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim.” dedi.