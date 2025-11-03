Koray Aydın'dan 'CHP'ye transfer' iddiasına yanıt geldi

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti ile yollarını ayıran bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye katılacağına dair iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Aydın'dan iddialara yanıt geldi.

Ankara kulisleri, Türkiye Gazetesi'nin bugünkü haberiyle hareketlendi. Haberde, yerel seçimlerin ardından partisi İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceği öne sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre, bu transfer sürecinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da devrede olduğu yazıldı.

Haberde ayrıca, Koray Aydın’ın “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” şeklinde yakın çevresine danıştığı da ileri sürüldü. Aydın cephesi ise bu iddiaların doğruluk payının olmadığını ifade etti.

KORAY AYDIN'DAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YALANLAMA

Kulisleri hareketlendiren bu iddialara ilişkin Koray Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak haberleri kesin bir dille yalanladı.

Aydın'ın sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde oldu: "Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine."

Öte yandan, gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, hakkında çıkan iddialar üzerine Koray Aydın ile bizzat görüştüğünü belirtti.

Saymaz, Koray Aydın'ın kendisine aktardığı ifadeleri şu şekilde paylaştı: "CHP’ye veya başka bir partiye geçmeyeceğim, hiçbir partiden aday olmayacağım. Benimle beraber İyi Parti’den ayrılanlarla, CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz".

