Kore İşçi Partisi'nden Vatan Partisi'ne 105. yıldönümü tebriği

Kore İşçi Partisi, Vatan Partisi'nin 105. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir tebrik mektubu iletti. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin görevlendirmesiyle hazırlanan mektupta, Türkiye Vatan Partisi Merkez Komitesi’ne en içten tebrikler sunuldu:

"Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin görevlendirmesiyle, Türkiye Vatan Partisi'nin 105. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye Vatan Partisi Merkez Komitesi'ne en içten tebriklerimi gönderiyorum.

WPK (Kore İşçi Partisi), Partinizin emperyalistlere karşı duruşunu takdir etmekte ve iki parti arasında anti-emperyalist mücadelede etkin bir işbirliği ve dayanışma temenni etmektedir.

Bu vesileyle Partinizin çalışmalarında üstün başarılar dilerim,

Saygılarımla,

Choe Yun Chon

Maslahatgüzar"