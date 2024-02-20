Kulislere bomba gibi düşen iddia! DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı başvuru süresini kaçırdı mı?

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı başvurusu için süreyi kaçırdığı iddia edildi. DEM Parti o tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Kulislere bomba gibi düşen iddia! DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı başvuru süresini kaçırdı mı?
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Kulislere bugün bomba gibi bir iddia düştü. Buna göre DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için başvuru süresini kaçırdı. TV100'de Barış Yarkadaş'ın kulis olarak verdiği bilgilere göre, Meral Danış Beştaş ve Murat Çebni’nin dilekçesi seçim kuruluna yetiştirilemedi. 

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

DEM Parti'den yapılan açıklamada, verilen bilgilerin hatalı olduğu belirtildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a ulaştığını belirten Barış Yarkadaş, listelerin teslim edildiğini aktardı. DEM Parti, yaşanan tarışmalar sonrası sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." ifadeleri kullanıldı.

SEZAİ TEMELLİ İDDİALAR HAKKINDA KONUŞTU

Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç başvuru konusunda bir kaza olduğunu, konuya ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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# DEM Parti # Meral Danış Beştaş # barış yarkadaş
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