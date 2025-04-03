Kurultay öncesi merak edilen soruya net yanıt: Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kurultay öncesi merak edilen soruya net yanıt: Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
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CHP, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarının ardından, partiye kayyum atanması ihtimaline karşı olağanüstü kurultay kararı aldı. Kurultayda genel başkanlık seçimi de gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı yönündeki iddialar, siyasi kulislerde sıkça konuşuluyordu. Ancak eski genel başkan, bugün yaptığı açıklamayla bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı… Hayır efendim. Ben aday değilim... Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim."

CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?Siyaset
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