Levent Gök'ten Fatih Portakal'a tepki! "Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemelidir"

Eski CHP Grup Başkanvekili ve 24, 25, 26, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de Fatih Portakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri üzerine tepki gösterdi. Gök, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Gök açıklamasında, "Sözcü Tv ve Fatih Portakal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemelidir. Fatih Portakal medya gücü ile yalan, iftira ve hakaretle itibar suikastı yapamaz. CHP Önceki Genel Başkana yapılan bu iftira karşısında sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.