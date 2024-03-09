Levent Gök'ten Fatih Portakal'a tepki! "Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemelidir"

Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat aldığını öne sürmüştü. Portakal'ın o sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu yanıt vermişti. Tartışmaya, Eski CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de dahil oldu.

Levent Gök'ten Fatih Portakal'a tepki! "Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemelidir"
Levent Gök'den Fatih Portakal'a tepki! "Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemelidir"
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Eski CHP Grup Başkanvekili ve 24, 25, 26, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de Fatih Portakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri üzerine tepki gösterdi. Gök, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Gök açıklamasında, "Sözcü Tv ve Fatih Portakal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemelidir. Fatih Portakal medya gücü ile yalan, iftira ve hakaretle itibar suikastı yapamaz. CHP Önceki Genel Başkana yapılan bu iftira karşısında sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı. 

Fatih Portakal'ın Burcu Köksal iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt!Fatih Portakal'ın Burcu Köksal iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt!Siyaset
# levent gök # kemal kılıçdaroğlu # fatih portakal
Çok Okunanlar
Deprem uzmanları aynı şehri işaret etti! Dikkat edin!
Deprem uzmanları aynı şehri işaret etti! Dikkat edin!
Muslera rekor kırdı! Galatasaray'ın kalecisi Muslera hangi rekoru kırdı?
Muslera rekor kırdı! Galatasaray'ın kalecisi Muslera hangi rekoru kırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanlığına yeni atama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanlığına yeni atama!
Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek?
Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ABD ile karşı karşıya gelme riski var"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ABD ile karşı karşıya gelme riski var"
Öne Çıkanlar ABD'den Rusya ile gerilimi arttıracak nükleer adımı! ABD'den Rusya ile gerilimi arttıracak nükleer adımı! Deprem uzmanları aynı şehri işaret etti! Dikkat edin! Deprem uzmanları aynı şehri işaret etti! Dikkat edin!